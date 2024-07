Entrano nel vivo le Giornate Medioevali

San Marino torna indietro nel tempo per rivivere la storia e la cultura medievale. In questa 27° edizione delle Giornate Medievali per permettere ai visitatori di immergersi a pieno nell'epoca dell'Età di Mezzo, il Centro Storico diventa un palcoscenico diffuso con esibizioni di musici, sbandieratori e cavalieri fino a tarda sera. Oltre agli spettacoli anche l'opportunità di vedere al lavoro i mastri artigiani e scoprire tutte le curiosità del periodo medievale.

In serata il cuore delle attività sarà concentrato alla Cava dei Balestrieri con gli spettacoli dei “Le Barnos”, del Gruppo Sbandieratori San Sepolcro, i balli della Cerna dei Lunghi Archi e il gruppo di rievocazione storica tedesco Fanfarenzung Otteinrich.

Al Podere Lesignano la storia si unisce al fantasy con il Raduno Tolkien Fest: l’evento che è magia, gioco, cultura e divertimento con al centro l’universo delle opere dello scrittore J.R.R. Tolkien.