Ercolani (Usot): "Ferragosto, stiamo vendendo tutto last second"

Nel video il collegamento zoom con Rossano Ercolani, presidente Usot

Mentre Assoturismo prevede che per il ponte tra il 15 e il 18 agosto saranno quasi 15 milioni le presenze nelle strutture ricettive in Italia, di cui il 56% di turisti italiani, a San Marino di italiani se ne vedono meno, secondo il presidente dell'Usot Rossano Ercolani. Per il lungo fine settimana di ferragosto gli operatori turistici del Titano si aspettano di riempire tutto e poi si potrà tirare le somme per un primo bilancio estivo. Tra le problematiche anche la mancanza del turismo russo. Quest'anno poi le mucillagini non danno tregua.

