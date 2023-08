Esito positivo per l'incontro tecnico su divario retributivo e rivalutazione pensioni

le interviste a Mariella Mularoni e Agostino Ceccarini

Fuga di medici dall'ospedale, si passa ad una fase più operativa per andare al cuore del problema, partendo dalle criticità legate soprattutto al taglio del 10% dell'indennità di funzione e all'attuale trattamento pensionistico ritenuto fortemente penalizzante per la categoria rispetto a quello italiano. Segreteria di Stato alla Sanità e Commissione Pensioni dell'Ordine dei Medici sammarinesi, incaricata di abbozzare proprio delle modifiche per una rivalutazione del regime previdenziale in vigore, si ritrovano allo stesso tavolo per un primo confronto tecnico con Direzione della Funzione Pubblica e Ufficio Pensioni alla presenza dell'intero Comitato Esecutivo dell'Iss.

“Abbiamo trovato diversi punti di intesa – afferma il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni – che saranno oggetto di valutazione anche da parte del Governo e della Segreteria. C'è la volontà davvero di trovare un punto d'incontro, una soluzione a problemi annosi che pesano sulla sanità da tantissimi anni. Già nelle prossime settimane è nostra intenzione di rivedersi, porteremo delle proposte che verranno valutate dal CE e dal Dirigente della Funzione Pubblica; alcune proposte saranno oggetto anche di confronto con le organizzazioni sindacali nell'ambito del rinnovo di contratto di lavoro”.

Buona la prima anche per l'Ordine: soddisfa la sostanziale corrispondenza delle posizioni su diversi elementi chiave. “Abbiamo stabilito già alcuni punti importanti e nel giro di poche settimane arriverà una prima proposta sui primi due punti e che riguardano sostanzialmente il taglio dell'indennità e che poi io porterò all'Ordine dei Medici per una verifica. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di mettere mano a questa riforma previdenziale e vedere allo stesso tavolo tutte le istituzioni, i tecnici, medici tutti allineati sullo stesso argomento è stato molto positivo”.

Nel video le interviste a Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità e Agostino Ceccarini, Presidente Commissione Pensioni Ordine dei Medici RSM.