Eurovision 2019, Serhat sul palco per l'ultimo giorno di prove

Le prove di Serhat

Così ci risiamo, si ricomincia tutto daccapo. Ultimo giorno di prove prima della grande finale di domani sera, e questa volta c'è anche San Marino. Si esibirà come settimo Paese in gara, i cantanti stanno per salire sul palco per quella che è la prima prova della giornata, questa sera la più importante, quella davanti alle giurie. Vediamo di nuovo Serhat in azione. E l'azione non manca in quella che sarà la finale, che inizialmente sarà ambientata in un aeroporto, con gli Stati che arrivano uno dopo l'altro, e tanto di hostess particolarmente ammiccanti. Serhat torna sul palco e la performance è briosa e convincente: davanti alle giurie sarà uno dei momenti più importanti, anche se l'artista ritiene di aver superato lo scoglio più grande.





Nel video l'intervista a Serhat, cantante San Marino