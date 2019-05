Eurovision 2019, Serhat ospite dell'inglese BBC 1 per la seconda semifinale di stasera

E' ufficiale: la pop star della musica per eccellenza, Madonna, è arrivata a Tel Aviv e sarà dunque l'ospite d'onore alla serata finale dell'Eurovision Song Contest. Alloggia in un grande albergo sul lungomare di Tel Aviv ed ha affittato un intero piano per sé e il suo staff. Sul palco eseguirà due canzoni, una hit del passato ed un brano tratto dal suo ultimo album, “Madame X”. Ma a noi comuni mortali probabilmente non sarà dato di poterla avvicinare prima, e la vedremo in tv come tutti voi. Sabato sarà anche la serata dell'Italia, siamo andati a conoscere meglio il cantante che la rappresenterà, Mahmood. San Marino torna sul palco venerdì, per le prove, in vista di sabato, ma intanto Serhat è ricercatissimo dai media, quella della qualificazione alla finale di un piccolo Stato è la notizia del giorno per loro. A partire da BBC 1, che ha invitato Serhat a rilasciare commenti nel corso della seconda serata di gara, mentre la televisione greca lo ha proclamato uomo più elegante della prima semifinale, mentre la donna più fashion è Tamta, la cantante di Cipro. San Marino è insomma al centro dell'attenzione e vi rimarrà fino alla fine.





Nel video l'intervista a Mahmood