Eurovision 2019, dalla seconda semifinale passano tutti i favoriti, Olanda in testa

Tutto secondo programma, o quasi, con qualche escluso eccellente come la Romania. Ma i favoriti della vigilia accedono tutti alla fase finale: anche la sala stampa dell'Expo di Tel Aviv si pronuncia molto decisamente applaudendo Svezia, Russia, con Sergey Lazarev che ci riprova dopo la delusione di Stoccolma, e soprattutto l'Olanda, data come seria candidata alla vittoria. Duncan Laurence, con la sua “Arcade”, sa come coinvolgere il pubblico. Non mancano le sorprese dalla seconda semifinale dell'Eurovision: passano la Svizzera, Malta, andando così ad ingrossare la schiera dei piccoli Stati, e l'Albania, con Jonida Maliqi. Oggi di nuovo giornata di prove e in serata quella decisiva, davanti alle giurie. Reso noto anche l'ordine di esibizione alla gran finale: San Marino canterà in settima posizione. L'Italia sarà 22esima. Questi i Paesi che accedono alla finale: Macedonia del Nord, Olanda, Albania, Svezia, Russia, Azerbaigian, Danimarca, Norvegia, Svizzera, Malta.