Eurovision Song Contest, per l'edizione 69 torna il Montenegro

Con il ritorno in gara del Montenegro (dopo due anni di assenza e alla sua 13/a partecipazione) Eurovision Song Contest 2025 torna ai fasti di Torino 2022 con ben 38 nazioni in gara. Questo fa di Basilea 2025 e del 69/o concorso di Esc quello con il maggior numero di paesi in gara dopo Torino e segue il Concorso del 2024 a Malmö che ha visto la più alta quota di pubblico degli ultimi 18 anni, un aumento degli ascolti in tutto il continente e un anno record per le piattaforme digitali dell'Esc: lo share di ascolto della Grand Final è stato del 46,7%, il più alto dal 2006 e quasi il triplo della media dei canali televisivi (17,6%) mentre tra il pubblico giovanile (15-24 anni) lo share di visione della Grand Final è stato del 58,6%, il più alto mai registrato e più di 4 volte la media dei canali di trasmissione (13,7%).

Durante le settimane dell'evento, inoltre, sono stati raggiunti 486 milioni di account unici su TikTok, più di 4 volte di più rispetto al 2023.

Le emittenti partecipanti, in rappresentanza dei loro paesi, all'Eurovision Song Contest 2025 sono: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), SBS (Australia), ORF (Austria), İctimai (Azerbaigian), VRT (Belgio), HRT (Croazia), CyBC (Cipro), ČT (Cechia), DR (Danimarca), ERR (Estonia), YLE (Finlandia), FT (Francia), GPB (Georgia), ARD/NDR (Germania), ERT (Grecia), RÚV (Islanda), RTÉ (Irlanda), Kan (Israele), RAI (Italia), LTV (Lettonia), LRT (Lituania) RTL (Lussemburgo), PBS (Malta), TRM (Moldavia), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Paesi Bassi), NRK (Norvegia), TVP (Polonia), RTP (Portogallo), San Marino Rtv (San Marino), RTS (Serbia), RTVSLO (Slovenia), RTVE (Spagna), SVT (Svezia), SRG SSR (Svizzera), Suspilne (Ucraina), BBC (Regno Unito).

Trentadue delle 38 emittenti partecipanti, tra cui San Marino, si sfideranno nelle semifinali martedì 13 e giovedì 15 maggio; le prime 10 di ciascuna sessione, in base ai voti del pubblico, poi parteciperanno alla Grand Final di sabato 17 maggio. Il sorteggio per determinare in quale semifinale si esibiranno si svolgerà a Basilea martedì 28 gennaio.

Le altre 6 emittenti provenienti da Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito sono prequalificate per la finalissima con l'emittente ospitante Srg Ssr dalla Svizzera. Ogni emittente partecipante sceglierà la canzone e l'artista in gara nei prossimi mesi in conformità con le regole del concorso. Tutti i brani devono essere inviati entro la metà di marzo 2025.