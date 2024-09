Expo 2025: cercasi giovani volontari per il Padiglione San Marino

L'occasione di essere protagonisti al Padiglione San Marino durante l'Esposizione Universale, che si terrà a Osaka, Kansai, in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Il Commissariato Generale presenta il programma volontari per coinvolgere le migliori energie giovanili del Paese, desiderose di dedicare tempo ed entusiasmo ad una esperienza unica.

Il programma è rivolto a ragazzi e ragazze sammarinesi o residenti, tra i 18 e 30 anni. C'è tempo per candidarsi entro le 12.00 del prossimo 4 ottobre. Tutte le informazioni sul bando si possono trovare sul portale www.sanmarinoexpo.com. Già iniziati gli incontri virtuali da remoto per un primo contatto degli interessati con l'organizzazione.

“La scadenza per il programma volontari è per il 4 ottobre, - ribadisce Filippo Francini, Commissario Generale per San Marino a Expo Osaka 2025 - rivolto ai giovani sammarinesi o residenti tra i 18 e i 30 anni. Ne prenderemo 18, divisi in tre turni di due mesi ciascuno: il primo turno parte il 13 aprile; il secondo il 13 giugno; il terzo il 13 agosto fino alla chiusura del 13 ottobre. Contiamo di formare ragazzi ad una esperienza internazionale di grande valore arricchendo il loro background con la possibilità di mostrare al mondo il nostro Paese, la nostra cultura, capacità e professionalità”.

Nel video l'intervista a Filippo Francini, Commissario Generale per San Marino a Expo Osaka 2025