Federconsumatori Rimini propone un comitato territoriale di sorveglianza dei prezzi

Cresce la preoccupazione tra le associazioni dei consumatori a seguito di una inflazione in costante aumento, ormai pari all'8%. Si prevede che già a partire dal prossimo inverno ci sarà un aumento delle persone in povertà energetica. “Il quadro globale che si prospetta – spiega Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini – ci allarma molto”.

"Ci stiamo muovendo insieme alle altre associazioni e nei giorni passati abbiamo incontrato la prefettura - spiega Urbinati - per costituire un comitato di sorveglianza prezzi che si coordina anche con Mister Prezzi, che è il comitato nazionale".

La perdita del potere d'acquisto delle famiglie inizia ad essere preoccupante anche nell'ambito alimentare: "Crisi energetica e anche crisi alimentare - aggiunge - molte famiglie soffrono entrambe le cose, non potersi riscaldare e magari non comprare determinati cibi perché iniziano a costare veramente tanto. Già rinunciano ad altre cose come andare al ristorante o magari andare in vacanza ma purtroppo non possiamo permetterci che i cittadini non abbiano di che nutrirsi o di che riscaldarsi".

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)