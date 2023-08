Ferragosto: "pienino" sulle spiagge romagnole. A San Marino buona affluenza

Sulla spiaggia della riviera Romagnola un Ferragosto senza pienone, salvato in extremis da offerte last minute con cui gli albergatori hanno tentato di riempire le camere rimaste vuote, strategia che ha permesso a Rimini di brindare al Capodanno dell'estate con un “pienino” che è comunque in linea con l'andamento turistico di tutta Italia, per via del caro prezzi. Queste le immagini girate in tarda mattinata, con i bagnanti sulla riva a difendersi dal nuovo anticiclone che si è piazzato sull'Italia e che poterà temperature roventi fino a sabato 19, dall'Emilia Romagna alla Puglia. A salvare la stagione, sulla quale si faranno i conti a settembre, i turisti stranieri. La spiaggia da tutto esaurito come i vecchi tempi c'è stata all'alba al bagno 62, dove mille persone hanno partecipato alla messa officiata dal Vescovo di Rimini, dove tra i diaconi c'era il bagnino Mauro Vanni.

Tanti turisti hanno raggiunto in mattinata il centro storico di San Marino, con la Polizia civile a deviare il traffico. Parcheggi pieni in centro storico per pic-nic spalancati su panorami a picco sul mare e passeggiata di rito in nel Centro Storico Patrimonio Unesco. Vincente, oltre alla bellezza del paesaggio, la politica degli eventi, con iniziative come Mi Gusto San Marino che ormai da 10 anni caratterizza il centro storico prendendo i turisti per la gola. Un'edizione record, tanto che è stata prolungata di due giorni, fino a questa sera organizzato dalla Cooperativa il Timbro in collaborazione con il San Marino Food event, l'iniziativa vuole riappropriarsi del Centro attraverso uno street food di livello. Tutto made in San Marino, a partire dai giovanissimi organizzatori

Nel video l'intervista ad Andrea Frisoni, uno degli organizzatori di Mi Gusto San Marino.