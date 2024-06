Festa con sorpresa per Daniele, grande tifoso dell'Inter e più giovane ospite de La Fiorina

le interviste a Maria Rosa Chiari e Cinzia Cesarini

Daniele Manzi ha 46 anni ed è il più giovane ospite della RSA La Fiorina. Qui è di casa, ci vive da 10 anni. Con lui la nonna e il papà. La malattia ha segnato la sua vita ma non gli ha tolto la passione per il calcio: Daniele è un grande tifoso dell’Inter. Ed ecco che entra in gioco la generosità di chi lo assiste. Per regalargli un sorriso sono “scesi in campo” educatori e Croce Rossa: il 4 maggio lo hanno portato alla partita contro il Sassuolo.

Alla RSA oggi è stato giorno di festa, quell'esperienza è diventata un video, condivisa anche con gli altri ospiti della struttura. E – sorpresa nella sorpresa – oltre alle immagini del viaggio, della partita e della festa, Daniele ha ricevuto anche i saluti affettuosi di Javier Zanetti.

Maria Rosa, volontaria della Croce Rossa, ha lavorato dieci anni alla RSA come educatore e sa riconoscere quando Daniele è felice ed emozionato. Lo ha accompagnato allo stadio altre due volte. La sua energia è contagiosa. “Ci vuole amore” commenta la Direttrice della RSA Cinzia Cesarini. 30 anni nei servizi sociali e 15 alla guida della struttura, non ha perso l'entusiasmo. Sa bene che i bisogni non sono solo fisici, che l'anima va nutrita. Perché il benessere mentale richiede stimoli e attività motivanti. E soprattutto tanta umanità.

L'utenza è cambiata – ci racconta - non ci sono solo grandi anziani. Oltre a Daniele, che è il più giovane, l'RSA ospita anche 60enni. Per loro è stato recentemente sperimentato l'inserimento come volontari nella cooperativa sociale il Volo, due volte a settimana, “per regalare momenti di socialità anche fuori dalla struttura”.

Nel servizio le interviste a Maria Rosa Chiari, volontaria Croce Rossa e Cinzia Cesarini Direttrice RSA Fiorina