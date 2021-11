Mattinata di sensibilizzazione e di festa oggi per gli alunni di Infanzia ed Elementari del Castello di Fiorentino per la Festa dell'Albero. Canti, letture e poesie per accompagnare la piantumazione di diversi alberi per creare una coscienza ecologica nelle generazioni future sotto il motto “chi pianta un albero pianta speranza”. Con l'occasione la Giunta festeggia i nati nel Castello nel 2021.