Festa di compleanno in musica per AVSSO

Sono iniziate con un momento istituzionale le celebrazioni per i primi 60 anni dell'Associazione Volontari Sammarinese Sangue ed Organi. Ieri alla Sala Polivalente di Serravalle, alla presenza del Segretario alla Sanità Franco Santi, sono state ricordate le tantissime iniziative portate avanti dall'Associazione in questi anni che hanno contribuito ad una forte sensibilizzazione: evidenti sia dal numero delle persone in sala, che in quello dei donatori.

Ricordiamo che, alla data del 6 giugno, l'associazione conta 857 donatori con 55 in attesa di concludere l’iter per l’idoneità e 31 che hanno cessato la donazione principalmente per raggiunti limiti di età. Anche i giovani dell'Istituto musicale Sammarinese hanno voluto esserci, e per ringraziare un impegno che dura da 60 anni e rendere il momento celebrativo più emozionante, si sono esibiti nella Sala in un concerto live che le tante persone presenti hanno dimostrato di apprezzare molto.