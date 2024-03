Genitori e figli: inaugurata all'Ospedale di Stato la nuova sala “La Cicogna”

Nel video le interviste a Miriam Farinelli, Direttrice UOC Ostetricia e Ginecologia e Giacomo Volpinari, Presidente Istituto Musicale Sammarinese.

Prima il taglio del nastro accolto con un applauso, segno evidente di quanto la sala “La Cicogna” fosse fortemente voluta dagli operatori poi la benedizione del Cappellano dell'Ospedale Wladyslav Antonczyk. Un ambiente sicuro dedicato al percorso nascite che corrisponde ad un progetto ben definito e che condividono le ostetriche della UOC di Ostetricia e Ginecologia e le pediatre di Pediatria. “Qui – fa notare Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità – si offre non solo un supporto alle famiglie, ma è anche lo spazio in cui le aspettative e le emozioni si intrecciano e il personale sanitario gioca un ruolo fondamentale nel fornire assistenza e conforto”.

Si trova nella ex Casa di riposo, ci si accede anche dall'esterno ed è possibile seguire corsi pre-parto; sessioni informative per le gestanti; apprendere tecniche di preparazione al parto anche attraverso lo scambio di esperienze con altre future mamme. E ancora, incontri post nascita con la pediatria a sostegno della genitorialità responsiva; il baby party ad un mese dalla nascita del bambino. “I primi giorni di vita sono strategici per il benessere dei nuovi nati”. Per la primaria di Pediatria Laura Viola riuscire a fare una "prevenzione mirata rappresenta lo scudo più potente. E una sala come questa serve proprio a compiere il primo passo verso una vita sana".

Alle numerose attività si aggiunge l'incontro “Noi in-crescendo” in collaborazione con l'Istituto Musicale Sammarinese. Momenti di musica che rendono il tutto ancora più immersivo e rilassante.

Sottolinea la tenacia degli operatori sanitari che si sono spesi in prima persona per ottenere la sala a disposizione, il Direttore generale Iss, Francesco Bevere. Un altro modello di successo del percorso materno-infantile intrapreso da anni dall'Istituto.

Nel video le interviste a Miriam Farinelli, Direttrice UOC Ostetricia e Ginecologia e Giacomo Volpinari, Presidente Istituto Musicale Sammarinese.