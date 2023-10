Gioielleria Arzilli: asta di beneficenza per San Patrignano

Alla Gioielleria Arzilli si è svolta un'asta il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza alla Comunità di San Patrignano, per sostenere la costruzione di 300 nuovi posti letto. In vendita c'erano 65 pezzi tra gioielli e orologi: base d' asta di 500 euro a salire. Appartenevano alla professoressa pugliese Maria Teresa De Marco che nel suo testamento li lasciò all'amico Giuseppe Arzilli per venderli appunto nella sua gioielleria e devolvere il ricavato in beneficenza. La scelta è ricaduta su San Patrignano perché la De Marco e Arzilli erano legati alla Comunità da un rapporto di amicizia e dalla volontà di aiutare i giovani. La maggior parte dei pezzi più importanti è stata assegnata e i restanti, dalla prossima settimana, verranno messi all'asta on line sul sito asta.arzilli.com.