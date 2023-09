Giornata internazionale contro gli sprechi alimentari: la vollero San Marino e Andorra

Nel servizio l'intervento dell'Ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro

È tempo di agire. È un dovere. La quarta Giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari è un invito al rispetto, una responsabilità nei confronti di chi soffre la fame: nel 2022 circa 783 milioni di persone nel mondo. L'appuntamento cade in un periodo difficile per l’economia globale, segnata da guerre, cambiamenti climatici, recessioni, aumento dei prezzi delle materie prime, caro-vita. Secondo la FAO, a livello globale circa il 13% del cibo prodotto viene perso tra il raccolto e la vendita al dettaglio. Famiglie, servizio di ristorazione e vendita ne sprecano il 17%. Una battaglia che richiede uno sforzo globale. L'obiettivo di questa giornata è ambizioso e tocca il cuore del problema: agire per trasformare i sistemi alimentari.

In questa ricorrenza che vede diversi eventi all'Unione Europea e alla Fao, San Marino fa sentire la propria voce. Non va infatti dimenticato che nel 2019 promosse con Andorra una risoluzione che, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, portò all’istituzione di questa giornata. “Dimostra come nel multilaterale anche due piccoli paesi possano avere un ruolo attivo” - afferma l'Ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. “Sappiamo tutti che all'Onu un paese un voto e quindi speriamo che questa sia una best practice per altre iniziative”. Nel pomeriggio, alla Fao, prenderà la parola il Segretario agli Esteri. Sensibilizzare i giovani sul problema attraverso programmi scolastici; promuovere la transizione sostenibile dei sistemi agroalimentari come richiesto dagli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; ridurre perdite e sprechi sono azioni fondamentali per vincere la sfida, che richiede l'impegno di tutti.