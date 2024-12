Giornata internazionale delle persone con disabilità: un appello all’inclusione e all’azione

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1981 dalle Nazioni Unite, l’attenzione globale si concentra sui diritti e sul benessere di oltre un miliardo di persone nel mondo che convivono con una disabilità. La ricorrenza mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, eliminare le barriere fisiche e culturali e promuovere una piena inclusione sociale, economica e politica.

Libera e la CDLS, come si legge nei loro comunicati, si impegnano a creare una società equa, in linea con il principio “Nulla su di noi senza di noi”. Tra le priorità vi sono il completamento di progetti di legge sull’inclusione lavorativa e sulla vita indipendente, la promozione di politiche per l’accessibilità e il rafforzamento della lotta contro ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alle donne con disabilità.

Un concetto dinamico di disabilità

La disabilità, come definito dalla Convenzione ONU del 2006, è il risultato dell’interazione tra limitazioni personali e barriere sociali e ambientali. Rappresentando il 15% della popolazione mondiale e coinvolgendo 101 milioni di cittadini europei, il tema richiede interventi concreti per superare le disuguaglianze. La CDLS sottolinea l'importanza di potenziare servizi educativi, sanitari e lavorativi, promuovendo una società resiliente e inclusiva.

Inclusione lavorativa: una priorità

Lavorare significa emancipazione e autodeterminazione. Secondo la CDLS, il miglioramento delle politiche attive del lavoro e la creazione di opportunità di qualificazione professionale sono essenziali per affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione e dalle nuove forme di lavoro. Modelli organizzativi flessibili, come il lavoro da remoto, possono favorire una migliore conciliazione vita-lavoro per le persone con disabilità.

Un cambiamento culturale necessario

Milena Frulli, Segretario Generale della CDLS, richiama l'urgenza di una normativa moderna che riconosca il valore delle persone con disabilità come risorsa per le imprese. “Solo un cambiamento culturale può garantire una reale inclusione - afferma -, trasformando le potenzialità individuali in un vantaggio per la società intera.”