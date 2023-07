Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona: presenti anche giovani da San Marino

57 giovani della Diocesi di San Marino-Montefeltro sono in partenza per la Giornata Mondiale della Gioventù che si tiene a Lisbona dall’1 al 6 agosto. Papa Francesco – che raggiungerà i giovani partecipanti – affida loro un messaggio: “Maria si alzò e andò in fretta”. È un appello forte a rispondere generosamente alle sfide di oggi. I ragazzi sono accompagnati dall’équipe della pastorale giovanile della Diocesi. La settimana che precede la GMG sarà densa di incontri, di eventi e di gemellaggi. I giovani affronteranno insieme i grandi temi e le urgenze di oggi: fraternità, custodia del creato e pace. All’apertura sfileranno le bandiere di tutte le nazioni rappresentanti. Oltre a quella italiana sfilerà la bandiera della Repubblica di San Marino.