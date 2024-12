Giornata nazionale della disabilità intellettiva: Commissione CSD ONU in Udienza dalla Reggenza

Nel video, le interviste a Mariella Mularoni, Segretario per la Sanità e le Pari Opportunità e a Patrizia Gallo, Presidente Commissione CSD ONU.

La presenza delle ragazze e dei ragazzi, degli operatori al loro fianco, dei rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei Servizi ISS che ruotano attorno alla disabilità, rendono palpabile l'importanza di una azione corale e di una responsabilità condivisa nella promozione di una società realmente inclusiva.

Due ricorrenze per sensibilizzare, per fissare nuovi obiettivi, a partire dalle istituzioni. Confermare l'impegno delle istituzioni a continuare a promuovere un'inclusione completa, - dice il Segretario per la Sanità e le Pari Opportunità, Mariella Mularoni - a valorizzare anche tutte le varie opportunità e soprattutto riconfermare la partecipazione piena alla vita civile, sociale e politica valorizzando tutte le persone, continuare l'impegno per migliorare la vita di queste persone e portare a compimento l'impegno che ci siamo presi come maggioranza di portare all'attenzione del consiglio Grande Generale un progetto di legge sull'inclusione lavorativa e sulla Vita indipendente.

Proprio da queste priorità ripartirà il lavoro della Commissione CSD ONU, rinnovata di recente. “Uniti per essere una forza – dice ancora la Gallo – perché l'inclusione sia un diritto; la diversità una risorsa”.

I Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, riconoscono come indispensabile proprio l'impegno trasversale di tutte le realtà coinvolte nel diffondere la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità. Il ruolo della Commissione, a stretto contatto con l'Authority Pari Opportunità, il Comitato di Bioetica, le Associazioni e i Servizi Sociali – dicono – è imprescindibile per favorire l'adozione di misure per una piena inclusione, perché mai nessuno sia lasciato indietro”.

