Giubileo 2025: alle 19 l'apertura della Porta Santa, in Vaticano i Capitani Reggenti

Mancano poche ore all'apertura della Porta Santa, nella Basilica di San Pietro. Un gesto simbolico, compiuto da Papa Francesco, che darà il via al Giubileo 2025. Un momento dall'alto valore religioso per i cattolici: durante l'anno santo viene infatti concessa l'indulgenza plenaria, elargita dal Pontefice ai fedeli che devono seguire una serie di pratiche prescritte per l'occasione.

Il primo Giubileo della storia fu celebrato da Bonifacio VIII nel 1300: all'inizio si svolgeva ogni 100 anni, poi ogni 50 e, successivamente, ogni 25 anni. Nel corso del tempo non sono mancati giubilei straordinari, come quello del 2015 – l'anno della misericordia - indetto da Francesco.

Una vigilia di Natale speciale per la cristianità. Appuntamento martedì 24 dicembre alle ore 19, alla Basilica di San Pietro. Dopo il rito di apertura, la celebrazione della Santa Messa. All'evento prenderanno i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, accompagnati dall'ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini. “Con la loro presenza – si legge in una nota - i Capitani Reggenti intendono confermare la propria vicinanza ai percorsi di pace e di fratellanza universale, che sono parte integrante del proprio mandato".