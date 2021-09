Gli esperti dell'Ema saranno in Russia a fine ottobre per il vaccino Sputnik

Sede EMA e il vaccino Sputnik

Grazie alle 13 guarigioni da ieri, a San Marino si abbassano a 54 i positivi attivi, nonostante i 7 nuovi contagiati. Invariati i ricoveri, restano 3, e seguiti a domicilio sono 51. In Italia Sicilia, Calabria e Bolzano sono le regioni e province autonome con la maggior incidenza di casi questa settimana, secondo la bozza di monitoraggio, che però rileva un ulteriore calo dell'Rt, indice di contagiosità, a 0,92, da 0,97 di una settimana fa. Scende anche l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che passa da 74 a 64.









In queste ore il ministero di Roberto Speranza sta lavorando ad una circolare per definire chiaramente quali saranno le categorie di fragili da cui si partirà con la terza dose, in particolare pazienti oncologici e trapiantati. Chiusa questa fase, presumibilmente a fine mese, si partirà con Rsa, over 80 e operatori sanitari. Gli esperti dell'Agenzia europea per i medicinali, l'Ema, dovrebbero andare in Russia entro fine ottobre per ottenere ulteriori informazioni necessarie per la registrazione del vaccino Sputnik. Secondo l'ufficio stampa dell'Ema, la valutazione del vaccino russo è in corso. Nel suo discorso per illustrare il nuovo piano contro la pandemia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di provare “frustrazione per i circa 80 milioni di americani che non sono vaccinati”, e li ha definiti “una minoranza che però impedisce di girare pagina”.