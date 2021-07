Green Pass: ordinanza del Ministero della Salute scioglie il nodo per i vaccinati Pfizer a San Marino

Resta altissima, in Repubblica, l'attenzione sul dossier Green Pass. Novità, comunque, dal Ministero italiano della Salute. In un'ordinanza diffusa ieri, e firmata da Roberto Speranza, si precisa fra le altre cose che le certificazioni rilasciate da San Marino e Vaticano - attestanti l'avvenuta guarigione dal Covid o l'immunizzazione con vaccini validati EMA – sono “considerate equivalenti a quelle italiane”. Per i residenti sul Titano cui è stato somministrato il siero Pfizer, dunque, non vi sarebbero più quelle limitazioni all'accesso nei locali al chiuso italiani, previste a partire dal 6 agosto; stessa cosa per i guariti. E ciò in attesa del definitivo via libera UE al Green Pass sammarinese; che sarebbe ormai imminente. Resta tuttavia il "problema Sputnik". Nell'ordinanza si conferma poi come gli spostamenti da e per San Marino, e Vaticano, non siano soggetti a limitazioni. Entrambi i Paesi, del resto, figurano nell'”elenco A” italiano; per il quale non sono attualmente previste restrizioni alla circolazione.

Leggi l'ordinanza