Guasto al riscaldamento delle Elementari di Domagnano, ragazzi trasferiti nel plesso di Dogana

Si è subito trovata una soluzione per le quattro classi della Scuola Elementare di Domagnano, le cui aule, nella giornata di ieri, sono rimaste al freddo a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento. In un primo momento si era ipotizzata l'attivazione della dad fino a fine settimana, poi si è optato per uno spostamento momentaneo di sede. Le classi coinvolte, da oggi a venerdì, si trasferiranno infatti nel plesso di Dogana, grazie ad un servizio di trasporto speciale. Una soluzione che va incontro alle esigenze di alunni e famiglie. Dalle segreteria Istruzione e dalla direzione delle Scuole elementari il ringraziamento al personale docente e non docente, nonché ad alunni e genitori per la collaborazione e la comprensione.