I Capitani Reggenti saranno sabato al Meeting: messaggi da Papa Francesco e dal presidente Mattarella

Quest'anno 45esima edizione per il Meeting, il titolo è "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale allora cosa cerchiamo?". Come sempre saranno giornate dense di incontri culturali e confronti, Europa in primo piano, ancora tormentata dalla guerra, ma anche Medio Oriente e situazione internazionale in generale, sempre più precaria, tanto che l'incontro inaugurale si intitolava proprio “Una presenza per la pace”, con Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme che è stato anche oratore alla cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti.

Anche Papa Francesco nel suo messaggio al Meeting si è soffermato sulla guerra, ma anche alle ingiustizie e alle violenze, le disuguaglianze, nonché alla grave emergenza climatica e ad una mutazione antropologica senza precedenti. Anche il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato il suo messaggio per sottolineare che essenziale è rimettere al centro la persona. “Perché l'essenziale non sta nell'io separato, autosufficiente, ma nell'incontro con l'altro”.

Per quanto riguarda la Reggenza, è previsto che venga qui in fiera sabato pomeriggio, mentre il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari sarà domenica uno dei protagonisti dell'incontro principale della giornata, insieme al ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto e all'ex presidente del consiglio Enrico Letta. Non è prevista invece la visita dell'attuale presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha già fatto sapere che rimane in vacanza con sua figlia ancora per qualche giorno, ma ci saranno i suoi vice, Matteo Salvini, atteso già domani, e Antonio Tajani che arriverà giovedì. Quasi tutto il governo Meloni sarà comunque presente nelle varie giornate.