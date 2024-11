I lupi a San Marino, "una presenza in equilibrio con l'ecosistema" [INTERVISTA]

L'intervista a Matteo Pagliarani del Centro Naturalistico Sammarinese

A San Marino si stima la presenza di circa 10 lupi, con un nucleo familiare stabile di 6-7 individui e alcuni esemplari vaganti. Negli ultimi anni, grazie al loro ruolo di predatori, la popolazione di cinghiali e caprioli è drasticamente diminuita, riducendo i danni all’agricoltura e gli incidenti stradali.

Nonostante la percezione di pericolo, i lupi sono animali schivi e non rappresentano una minaccia diretta per l’uomo. La gestione del loro impatto sull’ecosistema è fondamentale: evitano la sovrappopolazione delle prede, ma il loro numero è destinato a diminuire con il calo delle risorse alimentari.

Per prevenire interazioni indesiderate, si raccomanda di non lasciare cibo accessibile e di mantenere i cani al guinzaglio durante le passeggiate. Con il calo delle prede, si raggiungerà un equilibrio dinamico tra predatori e prede, essenziale per la sostenibilità dell’ecosistema locale.

Nel video l'intervista