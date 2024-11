“I nuovi linguaggi della violenza”: Authority Pari Opportunità presenta la campagna

le interviste a Mariella Mularoni e Annamaria Bugli

Un cuore e un pungo sono il simbolo della campagna “I nuovi linguaggi della violenza”: punta i riflettori sui vari aspetti dell'abuso e sull'importanza di saperli riconoscere. Coordinato dall'Ufficio per le pari opportunità, bioetica e inclusione sociale è un programma che unisce tutta la rete: società civile, associazioni, aziende, istituzioni. “Le istituzioni sono sempre presenti – dice il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni – in quest'ultimo anno abbiamo fatto tantissimo. Dall'adozione del piano nazionale globale, alla modifica della legge del '98, recepita con decreto nell'ultima sessione del Consiglio Grande e Generale. Le istituzioni sono presenti insieme alla società civile per arginare i fenomeni di violenza, che purtroppo sono in aumento”.

Violenza in crescita, ma significativi i passo avanti, partendo proprio dal decreto 161: “Ha apportato modifiche importanti - dice Annamaria Bugli, dell'Authority Pari Opportunità – ad esempio, il riconoscere la violenza psicologica, introdurre nel codice penale il reato di molestia sessuale e di adescamento dei minori. Un altro passo sicuramente molto importante: è stato aperto e reso funzionale il Centro d'Emergenza che è un luogo sicuro dove le vittime, siano queste adulte o minori accompagnati o non accompagnati, possono essere accolte e allontanate dal maltrattante e messe in sicurezza”.

Eventi al via da oggi, con l'attivazione del portale www.agata.sm: collegato con la Rete Antiviolenza, offre indicazioni a 360° alle vittime di violenza o a chi vi assista. San Marino Nordic Walking (23 novembre, ore 9.00, dalla Porta del paese) propone la camminata “Amore senza lividi”; USOT lancia “Rispetto, sempre” con lo sport al femminile al Wonderbay (23 novembre, ore 15.00). Cartellone teatrale dedicato (23 novembre, ore 20.30, Teatro Nuovo): 10 casi di cronaca con la criminologa Roberta Bruzzone in “Favole da incubo”.

La Commissione Pari Opportunità torna a coinvolgere le scuole nel progetto “Barbablu” concorso fotografico (dal 25 novembre all'8 marzo), con l'artista Martina Conti. Lunedì 25 la presentazione alla Reggenza della relazione annuale dell'Authority; ci saranno anche gli Angeli in Moto a donare il casco rosso. Sindacati in campo: USL intervista lavoratrici in lotta per i proprio diritti (25 novembre, ore 10, sui canali social dell'USL). Contro le molestie sui luoghi di lavoro, la CSU è insieme a UDS, nel film di denuncia “Nome di donna” (26 novembre, ore 20.30, Sala montelupo Domagnano).

La Giunta di Serravalle installerà al Parco Ausa (27 novembre, ore 11.00) un simulacro di sedia a rotelle rossa, insieme ad Attivamente: a fuoco è la situazione delle vittime con disabilità. Due nuove panchine rosse ad Acquaviva e Gualdicciolo, su impulso del Comitato Fair Play (29 novembre). Seguendo la campagna internazionale Orange the World (dal 25 novembre al 10 dicembre), con Soroptimist Club, i monumenti istituzionali si illumineranno di arancione.

