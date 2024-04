Il CSIR compie 30 anni: ancora ingiustizie da sanare. Necessario statuto nazionale frontalieri

Sentiamo Massimo Fossati e Teodoro Lonfernini

Il CSIR compie 30 anni e festeggia a San Leo in un convegno che vuole fare il punto di quanto fatto finora e al contempo rilanciare l'azione comune per arrivare a uno statuto nazionale dei frontalieri. Questo in Italia, mentre San Marino lavora per una maggiore uguaglianza nel lavoro. "Il Titano è accogliente", ribadisce il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini, che chiama lavoratori gli 8mila 200 occupati, con pari diritti con i residenti e cittadini e con un monitoraggio costante della loro sicurezza.

I vertici dei Sindacati sammarinesi, insieme ai Coordinatori nazionali dei Sindacati italiani sui frontalieri disegnano un altra situazione. Parlano di ingiustizie da sanare: come il prelievo delle tasse nelle pensioni degli ex frontalieri. Criticità tutta italiana, con diverse applicazioni a seconda del territorio di confine. O la mancanza di tutele per coloro che hanno famigliari disabili, non potendo accedere né alla legge italiana, né a quella sammarinese. Ingiustizie rimarcate dal presidente CSIR, Massimo Fossati, che apre e chiude il 'trentennale' con un bilancio di quanto fatto finora e l'auspicio che si arrivi presto ad un Osservatorio del frontalierato.

Dibattito in ottica europea, con i sindacati sammarinesi che attendono l'accordo di Associazione per capire le eventuali ricadute sul fronte lavoro e quelli italiani che spingono per un tavolo interministeriale che affronti una volta per tutte la questione 'lavoratori di confine', con eguali diritti e doveri. Focus sulle europee soprattutto con Giulio Romani, Segretario della Ces che stuzzica i colleghi: "Quando siamo in Europa l'Italia è una".



Un convegno seguito in parte anche della Senatrice Domenica Spinelli, che con la presidente dell'Assemblea legislativa E.R. Emma Petitti e il Segretario di Stato Lonfernini rappresentano la politica, e dall'Ambasciatore italiano a San Marino Fabrizio Colaceci, che anticipa massima disponibilità al confronto, con tutti i soggetti in campo, in linea con i predecessori.

Sentiamo le interviste a Massimo Fossati, Presidente Csir e Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro