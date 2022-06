"Il mondo come giardino": domani si apre il San Marino Green Festival

Il conto alla rovescia è finito: domani, nei Giardini dei Liburni, si aprirà il San Marino Green Festival. Oggi, al Podere Lesignano, il prologo della quarta edizione, dal titolo “Il mondo come giardino”. Protagonisti di laboratori, narrazioni e musica, il verde e i paesaggi, raccontati in libri e poesie. Come quelle dello scrittore Franco Arminio, in un viaggio nella natura e nell'anima dei luoghi, per cogliere e comprendere la meraviglia delle cose normali. "La violenza - scrive - non è solo uccidere ma spezzare il tenero gambo dei nostri minuti".

Domani, in Centro Storico, ricco programma di eventi, all’insegna della Ecosostenibilità per un mondo sempre più green.