Il Segretario di Stato Righi a colloquio con Carlo Bonomi. Confindustria: obiettivo San Marino attrattore di impresa

Seconda giornata di lavori al Meeting di Rimini, protagonista della mattinata è stato Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che ha parlato delle imprese nella ripresa, insieme al presidente della Compagnia delle Opere Guido Bardelli. Prima dell'incontro c'è stata l'opportunità di uno scambio col Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi, che ha colto l'occasione di contattare il capo di Confindustria per futuri progetti di sviluppo nel settore industriale. In ballo c'è infatti un tavolo tripartito che gli industriali italiani stanno creando con Palazzo Chigi e ministero dello Sviluppo Economico, lo stesso ministero cioè col quale San Marino sta già formalizzando un tavolo permanente di sviluppo, in seguito all'incontro ufficiale dello stesso Fabio Righi col ministro Giorgetti, avvenuto lo scorso maggio. I due tavoli dovrebbero dunque coordinarsi e collaborare per lavorare in sinergia. San Marino potrebbe diventare l'attrattore di aziende italiane per contesti particolari, senza rischio di incorrere in pericoli di esterovestizione poiché le norme e le modalità sarebbero decise insieme all'Italia.