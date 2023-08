Il vice ministro degli Esteri Cirielli: "Lavoriamo per amalgamare al meglio le esigenze di San Marino"

Nel video le interviste a Edmondo Cirielli, vice ministro Esteri; Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia, e a Matteo Renzi, senatore Italia Viva

Food security e sostenibilità, questo l'argomento sul quale è intervenuto il ministro Lollobrigida, la cui moglie Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio, è appena stata nominata responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Non parla alla stampa, il ministro: lo staff dice che è stato colto da febbre altissima. Accanto a lui il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che alla Farnesina ha presieduto il tavolo misto italo-sammarinese. Al Meeting anche l'ampio confronto sulle riforme istituzionali tra esponenti di maggioranza e opposizione, tra cui il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Giunto a sorpresa al Meeting, in incognito ma non è sfuggito alla nostra telecamera, il senatore Matteo Renzi.

Nel video le interviste a Edmondo Cirielli, vice ministro Esteri; Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia, e a Matteo Renzi, senatore Italia Viva