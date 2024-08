Immagini che rischiano di sparire per sempre: "Salvate l'archivio di Rtv"

Nel servizio alcuni estratti dai vecchi telegiornali di San Marino Rtv

28 febbraio 1994: va in onda il primo telegiornale di San Marino RTV. Una data importante per il servizio pubblico che, da anni, racconta avvenimenti politici, fatti di cronaca e cambiamenti sociali del Titano. Eventi che rivivono grazie all'archivio storico dell'emittente. Un patrimonio di immagini che, però, rischia di sparire per sempre, visto che i nastri magnetici nel tempo si rovinano.

Questione al centro di un ordine del giorno - approvato dal Consiglio a seguito di un'istanza d'Arengo - per salvare il materiale digitalizzandolo. L'emittente - come spiegato in Aula da chi lavora all'archivio - ha avviato la conversione da tempo, ma l'operazione è complessa e richiede costi altissimi. L'istanza non è stata accolta. L'ordine del giorno impegna però il Governo a verificare, insieme al CdA di Rtv, se vi siano le condizioni per digitalizzare, anche tramite confronto con la Rai, esternalizzando il servizio oppure dotandosi di strumenti per farlo in autonomia. Un nuovo passo, dunque, per cercare di non perdere importanti testimonianze della storia sammarinese.

Nel servizio alcuni estratti dai vecchi telegiornali di San Marino Rtv