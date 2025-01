Incendi, sammarinesi a Los Angeles: "In casa senza luce e con le valigie pronte. Sembra una zona di guerra"

Dopo un'altra notte di paura a Los Angeles il vento, in attesa di rianimarsi, concede una breve tregua, mentre invece montano rabbia e polemiche fra i californiani per la gestione dell'emergenza incendi. I cinque principali roghi finora hanno ucciso almeno 11 persone, distrutto oltre 12mila edifici, fra cui migliaia di case e alcune ville dei vip, mandato in fumo 15mila ettari di terreno e causato danni, nelle stime peggiori, per 150 miliardi di dollari. Piove cenere e la qualità dell'aria è peggiorata fino al punto che le autorità distribuiscono mascherine e hanno chiuso le scuole. “Uno scenario da guerra”, lo definisce Biden. Harry e Meghan visitano un centro di soccorso a Pasadena e abbracciano gli sfollati. Sono oltre 180mila. Decine di migliaia le persone allertate e con la valigia pronta. Tra queste anche una famiglia di sammarinesi.

"Noi viviamo a Calabasas, accanto a Malibu - racconta Tina Fanelli Moraccini -, dove attualmente i pompieri stanno combattendo le fiamme. Sono quattro giorni che andiamo avanti così, senza la luce in casa. Sono stati giorni di ansia, non sapendo se dobbiamo lasciare la casa o meno. Siamo sulla lista di evacuazione e siamo i prossimi in fila. Abbiamo le valigie in macchina già. Da casa nostra e dal giardino si vedono tutti i fuochi che ci sono stati, incluso il fumo dell'incendio di Pacific Palisades. Si sente sempre il costante rumore degli elicotteri giorno e notte. Sembra una zona di guerra. A noi ancora è andato molto bene. Conosciamo personalmente tanti che hanno perso la casa. Io faccio l'agente immobiliare, esattamente due settimane fa ho venduto una casa da 3 milioni di dollari a una famiglia e ora la casa non esiste più".

Fermato dai residenti e arrestato un sospetto piromane. Mentre i Vigili del Fuoco continuano i soccorsi e tentano di limitare gli incendi, anche grazie agli elicotteri. "Qui c'è una stazione dove gli elicotteri si stanno ricaricando con l'acqua - mostra nel video Maurizio Moraccini -. Prima di partire per lottare con il fuoco nelle colline di Santa Monica. La situazione sembra attualmente abbastanza sotto controllo. Anche se sono stati giorni veramente di stress, di preoccupazione. Abbiamo seguito dalle immagini la devastazione di Pacific Palisades, che è uno dei miei quartieri preferiti della città di Los Angeles. È il quartiere dove ancora tutti i giorni guido per andare al lavoro. Per una settimana probabilmente sarà tutto chiuso e non vedrò più le mie strade. Le vedrò tra una settimana, devastate".

Nel video le interviste a Tina Fanelli Moraccini e Maurizio Moraccini