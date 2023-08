Incendio Domagnano: "Encomiabile operazione di spegnimento e bonifica del sito”

Il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti e il Capo della Protezione Civile Pietro Falcioni definiscono encomiabile l'operazione di spegnimento e bonifica dell'incendio che ha devastato una palazzina a Domagnano, nella notte del 18 agosto. “Ulteriore dimostrazione – affermano - di quanto fosse necessario un cambio di passo nella normativa di prevenzione incendi in territorio”. Con il decreto pubblicato l'8 agosto – rimarcano Canti e Falcioni - “si è dato corso ad un nuovo approccio che mette al centro le attività a rischio incendio, proprio come quella attività – sottolineano - che sembra ci fosse stata nella palazzina, responsabile del rogo”. “Emergenze di questo calibro – prosegue la nota congiunta - richiamano il concetto di Sistema di Protezione Civile, inteso come coinvolgimento di diverse strutture operative ottimamente coordinate dalla Sezione Antincendio della Polizia Civile e dal Comando Vigili del Fuoco di Rimini unitamente al Servizio di Protezione Civile stesso”. Espressi ringraziamenti anche alle Aziende Autonome, all’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio e alle forze dell'ordine che hanno coadiuvato, nello spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza del sito, la Sezione Antincendio della Polizia Civile e i Vigili del Fuoco di Rimini.