Incidenti stradali in aumento nel 2021, la guida distratta come principale causa

Sale il numero di incidenti stradali in territorio sammarinese, dopo la flessione registrata dal 2014 al 2020: 108 i sinistri nel 2021 che hanno provocato 140 feriti e 2 persone hanno perso la vita – rileva il rapporto sull’incidentalità stradale redatto in collaborazione da Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento, la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi e i Corpi di Polizia.

“Nel quinquennio 2017-2021, rispetto al periodo 2012-2016, - si legge nel report - sono diminuiti sia gli incidenti stradali (-25,5%) che i feriti (-29%), abbassando il conseguente indice medio di lesività fino a 120,56% (nel periodo precedente era 126,12%). I dati analizzati, mostrano che l’aspetto della sicurezza stradale è nettamente migliorato negli ultimi anni, anche se il dato dei decessi aumenta, infatti, nel periodo 2017-2021 si sono registrati più decessi (10) rispetto al periodo precedente (6)”.









Gli incidenti avvengono per lo più sulla “Superstrada”: si tratta per la maggior parte di scontri frontali o laterali (poco meno del 40%). In aumento l'investimento di pedoni, che ha riguardato il 7,9% degli incidenti nel quinquennio 2017-2021 (contro il 6,9% del quinquennio precedente). Tra le cause primeggia la guida distratta, “nel 11,6% degli incidenti con morti e feriti si è presentata questa circostanza nel quinquennio 2017-2021”. Seguono eccesso di velocità e il mancato rispetto delle regole di precedenza.

Luglio è il mese in cui accadono più incidenti lesivi a San Marino (il 15,3% dei sinistri). Accadono solitamente nella fascia oraria dalle 7 alle 13 (37,3% del totale incidenti). Coinvolto soprattutto il conducente, poi il trasportato infine i pedoni. Serravalle, Borgo Maggiore e Domagnano sono i Castelli dove avvengono più incidenti, risentono infatti della presenza della Superstrada al loro interno.

