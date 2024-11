Infrastrutture, natalità e rispetto dei ruoli: le giunte a confronto con la Reggenza

Tanti temi sollevati dai Capitani di Castello nell'incontro semestrale con i Capi di Stato, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Prime considerazioni su infrastrutture ed esigenze del territorio: chiesto dalle giunte di trovare spazi aggregativi per giovani e anziani riqualificando anche quelli già esistenti abbandonati come Villa Malagola.

Resta il problema degli spazi nei cimiteri, molto sentito dai cittadini spiegano i Capitani di Castello. Focus poi sulle barriere architettoniche: ancora troppo, sottolineano, presenti nel territorio. Non manca anche lo sconforto di alcune giunte per il poco ascolto ricevuto: “Non combattiamo più” dicono. A questo si lega il tema dei ruoli: “A livello normativo – spiega Roberto Ercolani, portavoce Capitani di Castello – sono ben definiti, ma ogni giorno c'è sempre più confusione e sovrapposizioni. Spesso le regole non vengono rispettate se non per andamento politico”.

Grande attenzione al calo demografico: importante per le giunte riflettere sui motivi per cui i giovani non investono più sulla famiglia e quali sono le responsabilità delle istituzioni. In particolare nei castelli più piccoli sollevato il timore che possano diventare solo dei “dormitori”; questo per i problemi legati alla gestione dei centri sanitari o i rischi di chiusure degli sportelli bancari periferici.