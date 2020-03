Iss, il regolamento per la consegna a domicilio di generi alimentari

Iss e Protezione Civile hanno predisposto il regolamento e i moduli per l’attività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari e dei servizi di ristorazione. Fra questi rientrano bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self-service e similari.

Nel Modulo A che tutte le attività a cui è concesso di consegnare a domicilio devono compilare ed inviare via mail a dipartimento.prevenzione@iss.sm, rimarcata e quindi sottoscritta la consapevolezza da parte di chi eroga il servizio delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità. Si dichiara di rispettare la normativa vigente in materia di vendita, produzione, preparazione, somministrazione e/o trasporto di alimenti e bevande ed essere già in possesso delle relative autorizzazioni sanitarie; di possedere un mezzo di trasporto idoneo e/o essere già in possesso dell’autorizzazione per i mezzi di trasporto di sostanze alimentari; di aver preso visione del regolamento applicativo e di impegnarsi fin d’ora al suo rispetto oltre alle norme igienico sanitarie vigenti. A tal proposito l'invito, tra l'altro, è ad evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamenti differiti.Le attività che non hanno ancora l'autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto di alimenti, possono richiederla all'Iss compilando il Modulo B, inviandolo sempre alla mail del Dipartimento Prevenzione.

A tal fine sono stati creati due moduli e un allegato che riportiamo di seguito.