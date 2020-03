Istituto Confucio: “In arrivo diecimila mascherine dono dell’Università della Città di Pechino”

Diecimila mascherine sono in arrivo sul Titano come dono dell’Università della Città di Pechino. Ad annunciarlo è l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino: “Il materiale arriverà nei prossimi giorni, purtroppo si sono verificati alcuni ritardi dovuti ai controlli alle frontiere relativi all’evoluzione dell’infezione coronavirus COVID-19”, spiegano Karen Venturini e Jerry Yan, direttori dell'Istituto Confucio. “Il governo di San Marino potrà mettersi in contatto con l’Ambasciata di Cina per richiedere materiali e farmaci a loro disposizione e avere gli aiuti messi in campo per l’emergenza sanitaria in Italia”.