Istituto Superiore Sanità: "Terza dose di vaccino efficace al 91% contro forme gravi"

Sentiamo Pier Paolo Sileri

In Emilia Romagna sono 4.600 i nuovi positivi e oltre 6.800 i guariti. Stabili le degenze in Rianimazione, +23 negli altri reparti. In Italia i nuovi casi ammontano a 70.800 quando è il secondo giorno senza lo stato di emergenza. 129 i decessi nelle ultime 24 ore e tasso di positività in leggero aumento al 14,8%,. In Terapia Intensiva sono ricoverate 493 persone, 17 in più di ieri, nei reparti ordinari i pazienti sono 9.949, con 32 nuovi ingressi. Sul fronte vaccini, l'infettivologo Bassetti riflette sulla quarta dose: “Si sta creando una pericolosa contrapposizione tra quello che è il ruolo della politica e quello dei tecnici”. Mentre da quanto emerge dal rapporto esteso sul Coronavirus condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, sono più frequenti i casi di reinfezione con la variante Omicron nella fascia d'età fino ai 50 anni. “

Verosimilmente – si legge – il dato è attribuibile a comportamenti ed esposizioni a maggior rischio rispetto agli over 60”. L'efficacia della terza dose del vaccino anti Covid però è al 91% contro la forma grave della malattia. "Le persone che hanno una vaccinazione recente sono protette - afferma il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri -. Vedremo calare ulteriormente il numero dei decessi, sia in Italia sia all'estero.

L'Italia sta meglio di altri perché ha più vaccinazioni e più terze dosi". Intanto in Cina, a Shanghai, test molecolari per oltre 14 milioni di persone nella seconda fase della gestione isolata della megalopoli da 25 milioni di abitanti. Ieri sono stati rilevati 260 casi a trasmissione locale e 6.051 contagiati asintomatici, ha affermato il portavoce locale. A partire dal 28 marzo infatti nella città è iniziata una chiusura temporanea per tracciare le infezioni e frenare la diffusione del virus.

Nel video l'intervista al sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri