Italia: via libera dell'Aifa ai vaccini di AstraZeneca

Sono 12.715 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 298.010 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è pari al 4,3%, quasi un punto percentuale in meno rispetto ieri. 421 i decessi mentre sono 16.764 i dimessi e guariti. Per quanto riguarda i ricoveri sono 2.218 quelli in terapia intensiva 52 in meno rispetto a ieri nonostante i 132 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono poco superiori ai 20.000, 299 in meno di ieri.

In Emilia Romagna su oltre 24.000 tamponi effettuati, 1.314 nuovi positività (5,5%) e 2.271 guariti. Scendono di quasi mille i casi attivi e calano anche i ricoveri, 54 in meno di ieri. In totale in regione sono 186.000 le dosi di vaccino somministrate. Sono 168 i nuovi casi di coronavirus a Rimini, tre i decessi: si tratta di tre uomini di 85, 86 e 87 anni. Dati positivi dagli ospedali: a Rimini le terapie intensive calano sotto quota 20: sono 19 (-4).





Oggi intanto l'Agenzia Italiana del farmaco ha approvato il vaccino anti Covid di AstraZeneca con l'indicazione per l'utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni. “Con questo ok entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale selezionato” ha affermato il ministro Roberto Speranza.

La Commissione Europea precisa che finora sono stati firmati contratti con sei società per garantire l'accesso a 2,3 miliardi di dosi di vaccino. A livello globale il bilancio dei morti per coronavirus è di oltre 2,2 milioni. Negli ultimi 15 giorni oltre 200 mila nuove vittime e oltre 9 milioni di nuove infezioni, per un totale di più di 102 milioni di casi.