Jacopo Semprini, il creator racconta il suo mondo social

Per diventare creator serve passione, creatività, ma anche tante idee e motivazione. Questi sono i requisiti fondamentali per lavorare sui social come YouTube, Instagram, ma anche TikTok. Jacopo Semprini, 21enne di sammarinese e studente di Ingegneria Gestionale a San Marino, racconta le sue esperienze e le giornate sulle diverse piattaforme. È tanta la voglia di crescere e farsi conoscere, sia come persona che come cittadino della Repubblica più antica del mondo.

Tra i suoi progetti anche un documentario su Bryan Toccaceli.

Nel video l'intervista a Jacopo Semprini.