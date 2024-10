Junior Eurovision Song Contest 2024: i 'Convessi' commenteranno la diretta tv

Lo Junior Eurovision Song Contest del 2024 si terrà a Madrid, in Spagna. La diretta sarà alle 18.00 del 16 novembre su San Marino Rtv, in tutta Italia canale 831 sul satellitare, su SKY 520 e su Tv Sat canale 93. A commentare la serata, per la prima volta, i "rei Convessi", al secolo Mirco Zani e Roberto Bagazzoli, 'voci' mattutine di Radio San Marino. Con la loro simpatia e ironia ci racconteranno le esibizioni dei giovani talenti, tra cui le nostre Idols.Sm. Il gruppo che rappresenterà San Marino alla competizione canora.