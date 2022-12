L'ex Tiro a Volo prepara il Natale, il Capitano di Città: “Sogniamo in grande. Serve l'aiuto di tutti”

Il progetto prende forma con un duplice obiettivo: far rivivere uno spazio di grande bellezza naturalistica, per anni in disuso, e favorire momenti di incontro e socialità per l'intera cittadinanza. La Giunta di Città, che da quest'anno lo gestisce, sogna in grande e guarda soprattutto ai giovani, provati dalla pandemia. Tre anni fa quel sogno sembrava una chimera. Passo dopo passo, con passione ed impegno, è diventato realtà. Dopo 4 mesi di eventi, attività sportive, momenti dedicati all'inclusione e la riapertura in via sperimentale del Camping grazie all'associazione SMR Motoclub, l'ex Tiro a Volo si prepara al Natale. Protagoniste, ancora una volta, idee e persone. Si parte il 9 dicembre con letture delle feste e si prosegue con pomeriggi dedicati a party, a come imparare il gioco del “Burraco”, fino alla festa degli auguri il 21 dicembre. Mentre, il 30, l'attesa del capodanno con la musica dei Black Tigers. Nella semplicità si punta all'aggregazione. “Siamo arrivati sin qui, non senza difficoltà e colpi di scena”, dice la Giunta, che non si è mai arresa e ringrazia chi ci ha creduto e ha contribuito. “A primavera creeremo uno sport park aperto a tutti, con porte da calcio, rete di pallavolo, campo da basket, strutture per il parkour”, annuncia il Capitano di Castello Tomaso Rossini. “La gestione di questo spazio ci ha dato la spinta per guardare ancor più avanti”, gli fa eco il membro di giunta Augusta Taddei. Molto è stato fatto ma tanto altro resta ancora da fare. “Il nostro è un progetto di comunità – dice Rossini – e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti”.