L'Uomo Ragno, Iron Man e la Principessa Elsa portano doni ai bimbi malati

Supereroi Marvel in azione per regalare un sorriso ai bambini della Pediatria ISS. Come riporta il profilo Instagram dell'Istituto Sicurezza Sociale. Anche quest’anno, missione compiuta per l’Uomo Ragno, la Principessa Elsa, Captain America, Batman e Iron Man che hanno salvato i regali di Natale e li hanno consegnati giovedì pomeriggio alla Pediatria di San Marino. Sono doni speciali, destinati ai piccoli pazienti del reparto e degli ambulatori pediatrici.

Protagonisti di questa impresa sono stati i volontari di 'The Marvel Friends', un gruppo di amici che, indossati i i panni da supereroi, hanno distribuito centinaia di regali in vari ospedali della Romagna, da Ravenna a Rimini, per poi fare tappa all’Ospedale di Stato L’iniziativa di solidarietà nasce dall’idea di Andrea Calisi, Elisa Lauteri e Fabio Sensolini e a San Marino si sono uniti anche Anghel Lacatus, Federico Balduini, Alessandro Nacar e Mirco Bastianelli, portando con loro la magia del Natale. I doni raccolti saranno disponibili per tutti i bambini che visiteranno la Pediatria nei prossimi giorni, regalando momenti di gioia e spensieratezza.