La cura dell'anziano al centro del XII master in Geriatria e Gerontologia

La XII Edizione del Master in Medicina Geriatrica, mette al centro la cura dell'anziano "Curare l'anziano è la cosa più bella e più difficile" commenta il prof. Domenico Cucinotta, Presidente Comitato Scientifico dell’ASGG. E così gli argomenti di questa dodicesima edizione di master indagano i fenomeni dell’Invecchiamento, mentre l'inaugurazione ha coinvolto i centenari di san Marino. La demografia parla, negli ultimi 10 anni l'aspettativa di vita è aumentata di 5 anni, senza però diminuire quelli della disabilità.

E se il numero degli anziani aumenta, la percentuale legata ai bisogni si moltiplica. Servono professionalità e specializzazione, il master nasce da questa esigenza. "In questo periodo storico la Geriatria e la Gerontologia hanno assunto un ruolo assai rilevante Per questo la società e la sanità pubblica devono essere pronte a far fronte adeguatamente alle aumentate richieste della popolazione", scrive i una nota l'associazione Geriatria e Gerontologia.

16 i nuovi candidati: medici e psicologi. Vengono da tutta Italia, non c'è nessun sammarinese.

Sentiamo Domenico Cucinotta, Presidente Comitato Scientifico dell’ASGG