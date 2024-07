La Disfida del Tricorniolo conclude le Giornate Medioevali

In occasione dell'ultima sera delle Giornate Medioevali, la Cava dei Balestrieri di San Marino si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi: la Disfida del Tricorniolo, anticipata dalle prove di tiro con la balestra.



Un'opportunità unica per vedere da vicino i balestrieri mentre si esercitano nella loro antica arte. Alle 21.15 al via questa emozionante competizione che vedrà i balestrieri della Repubblica di San Marino sfidare le rappresentanze delle città di Lucca, Massa Marittima, Porta San Marco - Pisa, San Sepolcro e Volterra in una prova di abilità e precisione che rievoca le antiche tradizioni medievali.



La serata si concluderà con un suggestivo spettacolo di musici e sbandieratori. La Disfida del Tricorniolo non è solo una dimostrazione di abilità nell'arte della balestra, ma anche un momento di festa e celebrazione che chiude le Giornate Medioevali, uno degli eventi più suggestivi dell'estate sammarinese.