La neve avvolge San Marino, mezzi al lavoro per ripulire le strade

Con il Natale alle porte, San Marino si è risvegliata sotto una nevicata che ha avvolto l’intero territorio. Strade imbiancate in tutti i castelli, ma i disagi risultano più contenuti nella parte "bassa" della Repubblica, in particolare nella zona di Serravalle, dove le vie sono pulite.

Situazione più difficoltosa nelle aree di Faetano, Borgo Maggiore e San Marino Città, dove la neve ha superato i 10 cm ed è necessario essere dotati di catene o gomme termiche per gli spostamenti. La Polizia Civile attiva per permettere la circolazione solo ai veicoli attrezzati. I mezzi del servizio di Rotta Neve sono al lavoro per liberare le strade e garantire la circolazione in sicurezza.

La neve continua a cadere sul Titano, ma è previsto un rasserenamento già a partire dalla tarda mattinata.

Anche la Valmarecchia è stata imbiancata da un sottile manto nevoso, ma senza criticità per la viabilità. Sulla costa riminese, invece, raffiche di vento fino a 70 km/h hanno causato disagi, con diversi interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti. In Via Covignano, nella serata di domenica, è caduta una pianta ed è stato necessario chiudere la strada per rimuoverla.

In fotogallery alcune foto da San Marino nella mattinata

Seguiranno aggiornamenti