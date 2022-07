La Reggenza in visita alla Colonia Montana San Marino a Chiusi della Verna

La Colonia di Chiusi della Verna si rinnova e riapre le sue porte ai giovani sammarinesi dopo due anni di fermo causa Covid, serviti anche per ristrutturare lo stabile. Pronta dunque per ricevere la visita della Reggenza, rappresentata da sua eccellenza Oscar Mina, mentre sua eccellenza Paolo Rondelli ha dovuto rinunciare per motivi di salute. La mattinata ha visto un momento di condivisione tra i presenti, con il saluto delle istituzioni. Il capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani ha ricordato l'importanza del ruolo degli educatori, che ci accompagna per tutta la vita, il sindaco Giampaolo Tellini che ha sottolineato la proficuità della collaborazione con lo Stato di San Marino e la soddisfazione dell'amministrazione per l'ampliamento della struttura, che grazie all'associazione Granello di Senape ora sarà aperta tutto l'anno.

E poi gli auguri in diretta a Don Peppino Innocentini, fondatore della colonia nel 1966, arrivato a 93 anni. "Il mio cuore lì con voi, dove ho passato la maggior parte della mia vita", è il messaggio che ha fatto recapitare. "Siamo contenti di ripartire con i ragazzi, il cuore della nostra attività - racconta Rolando Gasperoni, direttore Granello di Senape -. Da ora daremo la possibilità a tante altre persone di soggiornare o mangiare qui per tutto l'anno, compresi i pellegrini che percorrono il cammino di Francesco". La Colonia è una seconda casa per i sammarinesi da generazioni e anche quest'anno con turni di 12 giorni per 50 ragazzi, è tutto esaurito. "Nelle parole di tutti coloro che sono stati ospiti della nostra colonia - spiega Andrea Belluzzi, segretario per la Cultura - traspare questo sentimento e questo attaccamento. Qui la comunità sammarinese ha lasciato e sente qualcosa".

Nel video l'intervista a Rolando Gasperoni, direttore Granello di Senape, e Andrea Belluzzi, segretario per la Cultura