La Reggenza in visita da Polizia Civile e Milizie

Giornata di visite per i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina

Un'altra giornata di visite per i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. In mattina dalla Polizia Civile, il corpo più giovane della Repubblica. Fondato nel 1945, ha festeggiato nel 2023 il 65esimo anniversario dalla fondazione. 81 i componenti, di cui 15 donne. Il comandante Werter Selva evidenzia le numerose specificità e competenze del corpo. I vari ambiti di intervento vanno dalla sicurezza stradale alla sezione antincendio, dal nucleo antifrode al settore investigativo. La Reggenza assieme al segretario agli Interni, Gian Nicola Berti, ringrazia la Polizia Civile per il lavoro svolto, anche quello lontano dai riflettori e meno conosciuto dalla popolazione.

I Capi di Stato proseguono le visite al Quartiere delle Milizie e ricevono gli onori militari da un picchetto interforze. All'interno della struttura vengono guidati attraverso la sala del Congresso militare e il cortile interno. Qui i saluti del comandante Corrado Carattoni, che ribadisce l'apprezzamento per l'attenzione riservata ai corpi militari. “La nostra presenza durante le cerimonie istituzionali – sottolinea – è espressione della sovranità di San Marino”. Enumerate poi le attività future, da mantenere e implementare. A prendere la parola è anche il segretario agli Esteri Luca Beccari, che esprime la disponibilità dell'esecutivo, per quanto in ordinaria amministrazione, ad ascoltare le esigenze del corpo. La Reggenza ricorda di aver toccato con mano l'importanza delle milizie, confermata anche in un'occasione di grande rilevanza istituzionale, come la visita sul Titano del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.