La sfida del presente e le idee per il futuro. Al Kursaal TEDx San Marino

Lanciare un messaggio che resti, stretto in 18 minuti. È la sfida dei 9 speaker protagonisti dell'edizione 2021 di TEDx che dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia porta al Kursaal il tema forte, che proprio il Covid ha accentuato, del presente. “Qui è ora” il filo rosso di questa III edizione. Da Valentina Ricci, speaker 'per caso' (e di successo) a Radio Deejay alla prima storica medaglia olimpica per il Titano, Alessandra Perilli, l'attivista Nicolò Govoni - candidato da San Marino al Nobel per la Pace, intervenuto da remoto. Storie di passioni ed impegno imprenditoriale, artistico, umanitario; uno scrigno di idee per la sfide del futuro. Anche i Capitani Reggenti hanno assistito ai talk che hanno voluto lanciare messaggi moderni e collegati all'attualità. Francesco Barberini, il più giovane Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi, sul palco del Kursaal lancia un messaggio per il pianeta in occasione della Cop 26.

Un evento patrocinato dalla Segreteria all'Industria, con il Segretario Fabio Righi che ha rivolto alla platea un indirizzo di saluto: "Mi rivolgo alle nuove generazioni e le esorto affinché si impegnino a portare avanti questo 'qui e ora' che è così impellente, che ci deve fare guardare al passato, per analizzarlo e per comprendere dove abbiamo sbagliato, e al futuro per capire come intervenire oggi. Le istituzioni e la politica hanno il dovere di supportare queste iniziative perché ciò che fate voi oggi qui è ciò che deve guidare chi guida il Paese per essere determinanti rispetto ai cambiamenti che siamo chiamati ad affrontare".