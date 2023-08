Lavori di asfaltatura, Canti replica a Libera: “Non propaganda che incanta, ma carta che canta”

“Libera non perde occasione per diffamare. Atteggiamento che dimostra ancora una volta di non aver alcun rispetto dell'intelligenza delle persone”. Non usa giri di parole il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti che rigetta le accuse avanzate da Libera di sprechi sui lavori di asfaltatura e dell'interruzione della collaborazione tra AASLP e l'Università di San Marino.

“Il geometra Nicola Alicardo a cui è stato conferito l'incarico con delibera del Congresso di Stato per l'assistenza alla squadra asfalti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici – scrive Libera – è anche promotore della star-up AliNiBi, accreditata da San Marino Innovation, che proprio Canti aveva dichiarato in contrasto con obiettivi e finalità di carattere ambientale. Inoltre per gettar discredito sull'Università di San Marino – aggiunge il partito – si faceva credere che l'interruzione della collaborazione fosse uno dei requisiti principali del progetto della start-up”.

“L'obiettivo della Segreteria di Stato – afferma Canti – è quello di adottare un progetto di legge che preveda l'obbligo di redigere un piano delle manutenzioni delle pavimentazioni stradali nonché una progettazione su vari livelli. Queste motivazioni hanno condotto alla stipula dell'incarico con il Politecnico di Milano per migliorare la sicurezza stradale e le tecniche di manutenzione. Con il geometra Nicola Alicardo – aggiunge – l'obiettivo è quello di arricchire le competenze di tecnici e maestranze AASLP”.

Riguardo ai costi Canti spiega: “Il materiale utilizzato, SplittMastix Asphalt, dal costo di soli 8 euro in più alla tonnellata rispetto al conglomerato bituminoso a caldo, è migliore per prestazioni e rapporto qualità prezzo”.